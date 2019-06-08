利物浦曬歐聯盃！貝加中圈笠死多蒙特

「利物浦傳奇隊對多蒙特傳奇隊」周六（8日）假香港大球場舉行。賽前利物浦會方特意向觀眾展示了一座歐聯獎盃，2005年奪冠功臣史米沙帶同獎盃到草地接受球迷祝賀。雖然比賽只屬表演性質，但兩軍共製造5個入球，利物浦傳奇隊以3比2擊敗多蒙特傳奇隊，為專誠而來的香港球迷炮製了一個歡樂的下午。



利物浦傳奇隊在5分鐘便先開紀錄，路爾斯加西亞接應長傳射門，被維丹費拿擋出不遠，戴奧後上補中入網，利物浦領先1比0。3分鐘後，「紅軍」後防誤會，韋斯達維特接應回傳失誤，艾禾頓以為「冷手執個熱煎堆」，可惜埋門「撻Q」失機。兩軍進攻你來我往，格連莊臣14分鐘左路巧妙扭入禁區傳中，遠柱的加西亞差之毫釐，未能將皮球送進網窩。多蒙特在20分鐘成功扳平，穆罕默德施丹單刀不貪功，橫傳予柏迪歷射入。誰知，利物浦輾轉間便再度領先，貝加在比賽重新開始之際趁對手不集中，中圈起腳「笠死」維丹費拿，「紅軍」領先2比1。被「暗算」的多蒙特於29分鐘回敬一球，艾禾頓接應施丹傳球成單刀之勢，輕輕一射「收死」韋斯達維特，助「蜜蜂兵團」半場前追和至2比2。



易邊後5分鐘，格連莊臣罕有地殺入禁區，乖巧扣過對手「熨射」，被維丹費拿撲走，古積特想補中但來遲一步。17分鐘，戴奧中路推順，見無人看管後施射，被門將一抱入懷。2分鐘後多蒙特以一個攻勢回應對手，柏迪歷左路橫傳，「恐龍」真高拿被敵衞力壓下只將皮球射高。荷西安歷基在暫停時間再度換入，現場觀眾立即向這位「抗癌鬥士」鼓掌致意。29分鐘，路爾斯加西亞禁區內搏到犯規，科拿主射極刑一蹴而就，利物浦領先3比2。雖然下半場入球不多，但麥卡迪亞、貝加等球員不時熱情地帶動「紅軍擁躉」的情緒，將大球場氣氛推上高峰。



最終，這場比賽利物浦傳奇隊以3比2擊敗多蒙特傳奇隊。賽後有球迷向球員遞上一座仿製歐聯獎盃，2005年奪冠功臣史米沙、路爾斯加西亞亦與本地「紅軍」球迷，一同慶祝一隊剛奪得今屆歐聯冠軍。