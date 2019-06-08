格連莊臣呻熱爆　安歷基：開頭冇默契！

利物浦對多蒙特傳奇賽，是荷西安歷基戰勝病魔後首次作賽，他以「Amazing」來形容能夠在香港球迷的見證下重踏綠茵場。這名「抗癌鬥士」在效力利物浦時，曾與今場名宿隊隊友丹尼爾艾格和格連莊臣合作，他坦言能夠與他們在香港重逢感開心，不過這幾年大家各散東西，今仗初段在尋找默契上需花點時間。現時與兄弟營運生意的安歷基，雖然已沒有在頂級聯賽效力，但他說自己仍然享受踢足球的樂趣，間中還會輕舒腳頭。



而賽後獲選為「MVP」的戴奧認為，上半場球員作賽有點吃力，但射入兩球顯示球隊表現不俗。他大讚香港「利迷」熱情，感到十分驚喜有這麼多球迷入場支持「紅軍」：「全世界任何一個地方都會有利物浦球迷，而香港係一個神奇嘅地方，尋日我喺機場見到好多球迷嚟接機就知道，好榮幸可以嚟到香港踢比賽。」



格連莊臣表示在香港作賽感到酷熱，亦喜見荷西安歷基能夠再次回到球場並重拾足球的樂趣。他又稱不論球員、球迷都十分享受比賽，自己也從球迷的打氣聲、歌聲中，得到許多支持。



而麥卡迪亞則坦言天氣相當潮濕，對多蒙特是場硬仗，慶幸球隊能在這麼多利物浦球迷面前拿下勝利。利物浦早前奪得歐聯冠軍，麥卡迪亞指心情固然興奮，但更重要的是希望大家別忘了送掌聲予一群在背後默默耕耘的職員。他亦感謝球迷的付出，即使成績讓他們失望，但他們依然每季付出金錢，所以他認為歐聯冠軍是送給球迷的最好的禮物。

