張本智和創造時代　擊敗水谷隼闖四強

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」今天（8日）續在伊利沙伯體育館進行男女單八強和四強，以及混雙決賽。「怪物少年」張本智和總局數4：1擊敗前日本一哥水谷隼，晉級四強迎戰中國的周雨。中華台北組合林盷儒／鄭怡靜直落三局橫掃韓國的李尚洙／崔孝珠，短短合作半年，即贏下三座混雙冠軍獎盃。



港隊悉數完成賽事後，是日焦點落在男單八強，水谷隼和張本智和上演的日本內訌。開局氣氛凝重，雙方多次發球擦網，需要重新發球。張本連失3分後開始入局，不斷變換落點控制節奏，而水谷憑著經驗保持僵持局面，雙刁時後擊球出界先輸11：13。第二局張本近檯快攻打出一段5：0攻勢，不過後段多次失誤，水谷12：10扳平局數。經過兩局緊湊戰，張本越戰越勇，11：4、11：7、11：9連勝三局，總局數4：1晉級四強。



稚氣的男生 堅定的「怪物少年」



日本踏進令和年，即將滿十六歲的神童張本早前透露新時代願景：「明年東京奧運為止，有水谷隼，之後有我。當人們說起日本乒壇，就會說起張本。我希望成為這樣的存在。」水谷稱霸日本乒壇多年，2016年里約奧運更歷史性奪得男單季軍。然而隨著張本崛起，他正式交出一哥帥印。前年世錦賽，張本4：1擊敗水谷震撼世界乒壇。去年全日本乒乓球錦標賽，張本4：2粉碎水谷十次戴冠的美夢。來到這個三月日本TOP12決賽、香港公開賽，他都贏得毫無懸念。



跟年齡不匹配的榮耀，讓張本成為媒體寵兒，同時伴隨著非常極端的風評。很多人眼中，他比賽時的怒吼，和「囂張」、「不尊重對手」劃上等號。揚言「東奧奪金」、創造「張本智和時代」，是狂妄、不自量力。出身中國乒乓世家入籍日本，更讓他兩面不討好。然而撇開所有偏見，看過張本香港站的幾場賽事，不難發現他只是對勝負異常執著，一個很純粹的孩子。



每次得分，迴盪在伊館的吼叫聲；失分時，扁扁嘴連連跺腳。贏球的他有求必應，逐一為球迷簽名合照；輸了混雙難過得不接受記者訪問。他的身上滿是未被磨平的稜角。他輕狂嗎？或許。但太多人遺忘了輕狂前面「年少」兩個字。記得早兩天說起西米露很好吃，因為喝珍珠奶茶肚痛⋯⋯他放下球拍，眉目都是十五歲的稚氣。「怪物少年」和普通小朋友的區別，不過擁有堅定的乒乓夢想，然後用比天賦更多的努力一步步實踐。現在的他是名符其實的日本首席球手，接下來的路仍然很長。



林盷儒／鄭怡靜再摘混雙金牌



中華台北的林盷儒／鄭怡靜昨天擊敗頭號種子、香港組合黃鎮廷／杜凱琹後，迎戰韓國的李尚洙／崔孝珠顯得得心應手，直落三局（11：8、11：3、11：7）告捷。年齡相差十歲的「姐弟配」 ，短短合作半年便相繼在阿曼、中國和香港公開賽摘金。

