皇馬開新條件買普巴　曼聯有反建議

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皇馬成功簽入夏薩特之後，將再度出手，今次目標又係英超球星，就係「銀河艦隊」一直追求嘅曼聯中場保羅普巴。



根據英國《每日郵報》爆料，皇馬計劃用現金，再加上翼鋒加里夫巴利作為交易籌碼，收購保羅普巴。



皇馬教練施丹想簽同胞保羅普巴，已非新鮮事，但曼聯方面索價1.3億鎊轉會費，就令施丹好為難，於是依家打算送加里夫巴利畀紅魔鬼，希望對方可以減收保羅普巴嘅轉會費。



曼聯曾經有意簽入加里夫巴利，但呢位威爾斯國腳近年經常受傷，狀態大不如前，令紅魔鬼方面卻步。



有傳曼聯管理層提出反建議，就係要皇馬以中堅華拉尼，作為收購保羅普巴嘅條件。眾所周知，曼聯一直渴望簽入頂級中堅，但之前想收購李斯特城嘅哈利馬古尼、拿玻里嘅高列巴尼，都未能成事。



既然皇馬現時有求於曼聯，紅魔鬼正好把握機會，爭取簽入華拉尼，真正做到各取所需。



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