【有片】普巴仆倒出醜　累法國被射爆

歐國盃外圍賽爆出冷門，世界盃冠軍法國作客0:2不敵土耳其，一向劣評如潮嘅法國中場球星保羅普巴又出醜，包括一次腳軟失誤，連累球隊失第2球，搞到法國冇得翻身。



今場波屬於H組榜首大戰，賽前兩隊同樣係2戰2勝得6分，雙方今場碰頭，土耳其表現勝一籌，踢到30分鐘由中堅卡恩阿耶漢近門頂入。



10分鐘後，法國防線出現嚴重甩漏，先係烏姆迪迪傳波被對手截到，保羅普巴上前搶波時，又唔夠撞，失去平衡跌倒，令土耳其3人直插心臟位置，由辛基斯安達射入。普巴眼白白睇住對手入波之後，只能拳打草場洩憤。



換邊後，法國仍然冇起色，更幾乎再失多2球，先係達迪美勁射，僅被門將洛里斯托出底線。臨完場前，土耳其隊長布拉卡爾馬斯半單刀卻射出界，法國輸0:2已經算輸得少。



事實上，法國今場整體表現欠佳，新星基利安麥巴比創造唔到有威脅攻勢，基沙文、基奧特攻門亦隔靴搔癢。



保羅普巴更加係漫步球場，仲要腳軟累球隊失波，摩連奴執教曼聯時期，保羅普巴即使踢球會賽事表現差，返到國家隊都有唔錯演出，估唔到依家衰到連國家隊都踢唔掂，莫非想放棄自己。



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