車仔免費放人　沙利將同祖記簽約3年

《彩報》豪裝，入市即贏！撳撳呢條Link，寶藏等你拎：http://win.on.cc/football/



英國各大傳媒報道，車路士領隊沙利即將離隊，並會轉投意甲勁旅祖雲達斯簽約3年。



祖雲達斯邀請沙利執教，已經係公開嘅秘密，問題係車路士之前要求祖記支付500萬鎊毀約金。



不過，車仔自知留唔住沙利，加上本身都有換帥計劃，因此最後決定放棄毀約金，畀沙利走人，一家便宜兩家着。



60歲嘅沙利今季首度執教車路士，率領球隊奪得歐霸盃冠軍及英超第3位，但始終未能達成奪取聯賽冠軍嘅目標。



英聯盃決賽互射12碼時，車仔門將阿列沙巴拿加公然拒絕被換離場，更加令沙利冇晒威嚴，令人懷疑佢管唔掂班球星，早已傳佢帥位不穩。據悉，沙利已經搬走晒倫敦住所嘅物品返意大利。



沙利曾於2017/18年球季，率領拿玻里取得意甲亞軍，祖雲達斯認為佢係代替阿里基嘅合適人選。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。