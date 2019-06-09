歐國聯決賽！C朗鬥VVD矛盾大戰

究竟C朗勁啲，定係VVD勁啲，大家好快就知喇！周一(10日)凌晨歐國聯決賽，葡萄牙主場大戰荷蘭，兩隊隊長C朗同華基爾雲迪積克都好FIT呀。



C朗4強對瑞士，射入1個超靚罰球，最後大演帽子戲法，帶領葡萄牙入決賽，呢次亦都係佢職業生涯，第53次戴帽。



VVD啱啱攞完歐聯冠軍，喺國家隊一樣咁叻，4強對英格蘭，全場佢所有攔截同埋頭槌爭奪都贏晒，而佢加盟利物浦之後，無論喺球會同國家隊，超過60場都未畀對手扭過過，呢次對住C朗，兩個都咁好波，真係好想佢哋可以攞雙冠軍呀。



直播表

周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 明尼蘇達聯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00pm 日乙 FC愛媛 Vs 柏雷素爾

有線604、603台

周日6:00pm 熱身賽 日本 Vs 薩爾瓦多

有線661、601台

周日9:00pm 歐國聯 瑞士 Vs 英格蘭

有線662、602台；香港開電視77台

周一凌晨零時 女世盃 英格蘭女足 Vs 蘇格蘭女足

有線604、603台

周一2:45pm 歐國聯 葡萄牙 Vs 荷蘭

有線662、602台；香港開電視77台



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。