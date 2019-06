歐國聯決賽！C朗鬥VVD矛盾大戰

究竟C朗勁啲,定係VVD勁啲,大家好快就知喇!周一(10日)凌晨歐國聯決賽,葡萄牙主場大戰荷蘭,兩隊隊長C朗同華基爾雲迪積克都好FIT呀。



C朗4強對瑞士,射入1個超靚罰球,最後大演帽子戲法,帶領葡萄牙入決賽,呢次亦都係佢職業生涯,第53次戴帽。



VVD啱啱攞完歐聯冠軍,喺國家隊一樣咁叻,4強對英格蘭,全場佢所有攔截同埋頭槌爭奪都贏晒,而佢加盟利物浦之後,無論喺球會同國家隊,超過60場都未畀對手扭過過,呢次對住C朗,兩個都咁好波,真係好想佢哋可以攞雙冠軍呀。



直播表

周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 明尼蘇達聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周日4:00pm 日乙 FC愛媛 Vs 柏雷素爾

有線604、603台

周日6:00pm 熱身賽 日本 Vs 薩爾瓦多

有線661、601台

周日9:00pm 歐國聯 瑞士 Vs 英格蘭

有線662、602台;香港開電視77台

周一凌晨零時 女世盃 英格蘭女足 Vs 蘇格蘭女足

有線604、603台

周一2:45pm 歐國聯 葡萄牙 Vs 荷蘭

有線662、602台;香港開電視77台



