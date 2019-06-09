史東斯喪派膠　就係因為呢個女人！

英格蘭喺歐國聯4強輸畀荷蘭無緣爭冠，中堅史東斯連環犯錯成為輸波罪人，呢位25歲曼城球星原本被視為英格蘭最穩陣中堅，突然派膠令球迷失望。據英國傳媒報道，史東斯甩轆原來係同感情問題有關，佢最近搭上曼徹斯特「派對尤物」Olivia Naylor，令史東斯受到隊友、朋友、親人、球迷指指點點，因壓力過大而影響球場表現。



史東斯本來有個青梅竹馬女友Millie Savage，Millie更為佢生咗個女，不過今年1月兩人被踢爆已經分手，而史東斯就喺夜店搭上Olivia。現年30歲嘅Olivia係曼徹斯特夜店內著名「派對動物」，而佢最活躍嘅夜店，更加係曼聯球迷最常幫襯嘅地方。



據報史東斯同Olivia一見鍾情，而且兩人開始拍拖嗰陣，Olivia已經懷有身孕，爸爸嘅身份至今仍然係個謎。雖然史東斯完全唔介意，不過身邊朋友就勁多嘢講，尤其Olivia以往喺夜店認識過唔少球星，所以史東斯同Olivia拍拖成為球員間嘅熱門話題。消息人士話史東斯依家面對好大壓力，直接令到佢球場上面表現失準喎。



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