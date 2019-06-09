尼馬涉姦案　WhatsApp對話足本曝光！

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尼馬強姦案除咗因為鹹濕引發，呢位森巴球星亦實在太激情！《馬卡報》指巴西媒體攞到一段疑似尼馬同女主角Najila之間，喺「強姦案」發生後一日嘅WhatsApp對話紀錄完整版本。紀錄顯示呢位模特兒向尼馬發過一張相，展示自己臀部嘅瘀痕，但係尼馬就話女方都有責任，因為係佢「要嘅」，令女方覺得自己連Program Girl都不如，拗拗吓就拗出一場官司。



對話內容如下：



Najila：我瞓覺嘞。你唔嚟我都會喺度等你，只怕你講吓但唔嚟。



尼馬：15分鐘就到，我剛啱執緊嘢哈哈哈。



Najila：你要去結婚咩？唔好去。



尼馬：但係我有一個晚餐要去。



尼馬：(回覆『你要結婚咩？』)多謝上帝，唔係咩？



Najila：我手機冇電喇，唔知充電器喺邊。我等你，203號房。



最後一條訊息係5月16日17:18發出嘅。之後嘅訊息喺當日18:16發送，呢個時候尼馬應該已經離開房間。



尼馬：無論你對我做過乜，我都會原諒你，頭先好唔錯。有事發訊息畀我。



Najila：我想走，僅此而已。



尼馬：OK



Najila 發咗一張自己屁股紅晒嘅相。



尼馬回覆一個傷心同埋一個張開雙手嘅表情。



Najila 又發一張相，睇到屁股瘀晒。



Najila：所以我着短褲。你仲記得尋日發生嘅所有嘢嗎？



尼馬：當然。



Najila：你可以封鎖我(指喺WhatsApp)，我只有認命，我要結束呢個「關係」，呢個係我嘅感覺。我唔知道咁樣解釋夠唔夠清楚。



尼馬：放鬆啲，繼續你嘅生活，一切都冇事嘅。



Najila：如果你聽日朝早上飛機，話我知。



尼馬：OK，我知道。



Najila：今日嘅你同尋日嘅你唔一樣，我迷上嘅係今日嘅尼馬。



尼馬：你唔太了解我，我係個普通人。



Najila：我哋都好普通。



尼馬：係因為尋日嘅事發生得太快，我哋冇時間交流，今日我哋都改變咗諗法。



Najila：可能啦。認識你令我好激動，尋日所發生嘅一切太快嘞。呢個就係點解我朝早睇到呢啲傷痕嘅原因，尋日我哋冇點講嘢，你太熱情喇，今日你冷靜番。尋日我好冷靜，今日震晒嘅人係我。



Najila：我哋迷失咗，真遺憾我哋相處得唔好。



尼馬：但呢啲傷痕你都有責任，哈哈哈，係你話仲要嘅(一個攤手表情)。



尼馬：(回覆『真遺憾我哋相處得唔好』)係，好不幸。都冇乜嘢吖，人相遇後發生啲乜都係正常嘅。能親眼見到你。不幸嘅係，今日呢件事(指Najila打尼馬)好唔好，但好高興認識你。



Najila：(回覆『但呢啲傷痕你都有責任』)你癲嘅咩？我叫你停，你甚至道過歉，但是依家又有新講法。



尼馬發咗個沉思表情。



Najila：就咁啦，你繼續做尼馬，我仲係一個人。如果你將呢啲圖片發畀其他人，唔該，叫佢刪咗佢，因為我唔想同你扯上關係。



尼馬：我絕對唔會咁做。



Najila：唔好講嘢唔算數，你今日真係令人崩潰。你知道自己做過乜，亦知道你係點對我嘅。可以咁講，你虐待咗我！雖然呢件事永遠結束咗，我哋永遠都唔會對話啦，內心深處你知道發生咗乜。上帝係公正嘅，佢唔會被收買。我希望永遠唔會再感受到呢次旅程一半嘅傷痛。Program Girl(虛擬女孩)嘅待遇都比我好。呢一切最得人驚嘅係，事實上喺剛見面嗰陣一切都非常好，而我就徹底癲咗。你個腦只係喺球場上面用得好，你個心喺其他地方都係假嘅。但係，講到底，無論如何，冇所謂喇，我將盡自己所能忘記呢件事。我瞓得好好，至少依家係，我認清咗真實嘅尼馬。



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