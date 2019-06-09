【東體爭議】阿仙奴變「紅軍難民營」

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連續第3年冇得踢歐聯嘅阿仙奴，今個暑假據報只係得4,500萬鎊軍費左右，但係就有多個位置急住補充，十個煲只係得六個蓋，條數點計都唔掂。不過有英國傳媒爆料，阿仙奴為求慳錢，不惜做埋「紅軍難民營」，傳聞佢哋睇中2位啱啱被利物浦放棄嘅球星艾拔圖摩蘭奴同史杜列治，認真絕呀！



中堅、中場、左閘、前鋒同翼鋒都係阿仙奴嘅目標，日前宣布約滿利物浦離隊嘅史杜列治同艾拔圖摩蘭奴，正正就係阿仙奴有興趣嘅人。西班牙左閘艾拔圖摩蘭奴同阿仙奴領隊艾美利，之前喺西維爾合作無間，兼且一切贏過歐霸盃冠軍，艾美利自然對舊將好有信心，而且艾拔圖摩蘭奴只不過26歲，正值當打之齡，唔使轉會費自然吸引力大增。據報拉素、費倫巴治都想同阿仙奴搶人，不過艾拔圖摩蘭奴效力利物浦期間被批評防守甩漏多多，難怪阿仙奴球迷對呢單傳聞都係「負皮」居多。



至於29歲前鋒史杜列治，據聞被阿仙奴視為韋碧克接任人，聽落都係順理成章，不過史杜列治近年傷患頻頻，啱啱個球季雖然能夠健康，但佢只係做利物浦大後備，可唔可以連續上陣而唔受傷都係一大疑問，阿仙奴如果一次過接收晒呢2個利物浦棄將，將會係一大冒險。



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