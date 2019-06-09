【總決賽】杜蘭特勇士緣盡？去籃網拍艾榮

NBA總決賽Game 5周二(11號)早上上演，總場數落後1比3的勇士，再輸的話就會失落冠軍寶座，可惜王牌球星杜蘭特(KD)據報仍然受傷患困擾，雖然他有隨勇士大軍出征多倫多，不過美媒表示KD傷勢進展未附理想，今場生死戰上陣機會並不樂觀，如果勇士落敗，KD的勇士生涯亦可能告一段落。



杜蘭特季後將會回到自由市場，洛杉磯湖人及紐約人均是KD的熱門目的地，不過近日美國傳媒爆料，籃網有望成功突圍，而且更打算將艾榮及杜蘭特一同收歸旗下！處於重建的籃網今季表現令人眼前一亮，日前送走後衞卡拉比後，球隊已有足夠薪酬空間簽入2位頂薪巨星。



據權威記者Wojnarowski透露，塞爾特人控衞艾榮正慎重考慮加盟籃網，籃網更希望以簽入艾榮作為球會爭標雄心的證據，吸引杜蘭特來投。



立即安裝體通天下App，註冊會員輸入邀請碼：0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證，見證NBA季後賽皇者之戰！

名額有限！送完即止！



體通天下網頁: www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU