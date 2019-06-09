估佢唔到！保方返呢間意甲母會呀

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意大利傳奇老門神保方日前正式確認今夏會離開效力一季嘅法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)，不過佢未來動向一直未有落實，究竟係轉去大球會繼續歐聯夢？定係去美職養老？定其他呢？今日來自意大利傳媒消息，爆出保方原來同佢出道母會帕爾馬傾緊，初步進展相當唔錯，話唔定真係會相隔18年後回巢再踢過！



42歲嘅保方今季喺PSG同艾路拿輪流打正選，結果爭逐歐聯失敗，但就贏番個法甲冠軍當安慰獎。日前PSG宣布保方新季會離隊，有傳有美職球會打佢主意，仲有意甲包括熱拿亞及羅馬都同佢扯上關係，甚至有意大利媒體話佢會去意大利國家隊任職，總之眾說紛紜，未有定案。



不過，根據《米蘭體育報》最新報道，保方已經開始同帕爾馬傾緊，只係待遇方面仲未傾妥，但記者就話成事機會好大喎！查實帕爾馬對保方都係志在必得，事關佢哋個後備門將法拉達尼嚟緊將會過檔由意丁回意丙嘅巴里，而正選門將施比根本就係拿玻里借將，可惜係帕爾馬想將佢買斷，又同拿玻里傾唔掂數，所以根本係焗住引入新門將。



講番保方，13歲已經加入帕爾馬青年軍，之後喺1995年就開始代表帕爾馬一隊出戰，踢咗6季先轉去祖雲達斯發展。保方1999年曾經幫帕爾馬贏過歐洲足協盃，今次一旦回歸帕爾馬，球會粉絲肯定開心到震呀！



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