夏薩特係勁　車仔隊史第4勁囉！

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比利時球星夏薩特日前正式離開車路士轉投皇家馬德里，喺「夏神」落實離開之日，唔少球迷都認為佢可能係車仔史上最勁球員。不過，一個由網站Ranker進行嘅車路士史上最佳球員投票，結果喺最終10強之中，夏薩特都只不過排第4，當你睇到排佢前面3個係邊個，相信大家都唔會有異議！



冇錯，排喺史上第一位就係車仔傳奇中場林柏特，呢位車仔史上最強「士哥拿」，依家做緊打比郡領隊，有傳車仔今夏都可能搵佢接掌帥印，就知佢幾勁同幾得「車迷」歡心。第2位則係科特迪瓦射手杜奧巴。「魔獸」其中一項最偉大成就，就係喺2012年歐聯決賽幫球隊入波將比賽帶入加時，最後佢仲射入埋奠勝12碼，絕對係奪標最大功臣。至於第3位當然就係超級隊長泰利，佢以隊長身份帶隊贏過5次英超冠軍，係車仔隊史上最強隊長。睇到佢哋3個，「夏神」都要行埋一邊！



車路士史上最強球員排名榜



排名/球員

1/林柏特

2/杜奧巴

3/泰利

4/夏薩特

5/施治

6/蘇拿

7/馬基列尼

8/尼高路簡迪

9/艾殊利高爾

10/艾辛



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