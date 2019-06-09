落飛呀！金球獎大熱係佢唔係美斯

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



由阿根廷球王美斯同葡萄牙球王C朗拿度壟斷嘅金球獎及世界足球先生大獎年代，經歷咗10年後，舊年就由克羅地亞球星莫迪歷破局登上王座。至於今年嘅兩大獎項大熱得獎人，本來一直都係帶領巴塞隆拿贏得西甲嘅美斯，只係經過喺歐聯封王及日前歐國聯對英格蘭嘅神勇演出後，利物浦及荷蘭國家隊鐵衞華基爾雲迪積克(VVD)已經搖身一變取代美斯成為得獎大熱，有望繼2006年簡拿華路當選後，成為近13年首位得獎嘅後衞球員。



根據網站Oddscheker嘅統計，VVD家陣喺唔少莊家開嘅盤入面，贏得金球獎嘅賠率已經升溫到1.72倍，反而美斯則回升到2.2倍，反映出VVD嘅得獎呼聲愈嚟愈高。事實上，一旦VVD今晚深夜帶領荷蘭喺歐國聯決賽出戰葡萄牙，如能有上佳演出協助「橙軍」捧盃的話，除非美斯能夠喺之後美洲國家盃再有更神奇演出稱霸，否則VVD做世足先生根本絕對有可能。



再睇番其餘熱門人選，排喺二人之後已經係利物浦雙星沙迪奧文尼同穆罕默德沙拿，但都有21倍，而葡萄牙巨星C朗更冷至26倍添！當然，一旦今晚捧盃嘅係C朗同葡萄牙，而唔係VVD同荷蘭，到時金球獎同世足先生花落誰家？又會有排估喇！



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。