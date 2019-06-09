嘩！歐聯裸女：利物浦球員短訊挑逗我

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喺歐聯決賽裸跑一夜成名嘅俄羅斯22歲索女禾蘭絲姬(Kinsey Wolanski)，事後有專家估佢同男友將會因為今次事件得到高達380萬鎊收入。不過最估唔到係，人氣勁升嘅佢，喺從男粉絲發出畀佢嘅大量短訊中，竟然包括有個別利物浦球星挑逗性短訊，只係禾蘭絲姬話自己有男友，對所有紅軍球員都當透明唔回覆喎！



禾蘭絲姬受訪透露當晚被警方拘留5小時，認真難捱，但多得佢賣力宣傳，佢男友嘅色情網站嘅註冊用戶數目事後激增到3,200萬，而佢個人IG粉絲都增多250萬，認真犀利！禾蘭絲姬話依家人人都鍾意佢：「球迷都好鍾意我咁做，球員睇落都喜歡，就連球場內警察都話搵我合照。講真，我真係好開心，呢個係我成世人最驕傲嘅事。」



禾蘭絲姬最後再爆出猛料，話有利物浦球員想追佢：「我唔講名喇！但喺我裸跑之後，的確有部份利物浦球員向我發出一啲充滿挑逗性嘅短訊，其中一個又向我發出心心，仲有人話當時喺球場睇到我喎！我冇回覆佢哋，因為我已經有男朋友，佢係呢個世界上最甜嘅男人，我希望同佢結婚，我都為佢自豪！」究竟邊個紅軍球員咁大膽呢？





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