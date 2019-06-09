張本智和唔夠砌　中國乒隊包攬4冠

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」周日（9日）於男女單決賽分別上演中日大戰，最後中國球手橫掃男、女雙及男、女單冠軍。其中世界排名第2位的林高遠以總局數4：2擊敗日本「怪物少年」張本智和，一日之內於男雙及單打封王。



男單決賽是日重演2018世界巡迴賽總決賽戲碼，由世界排名第2、4位的中國球手林高遠及日本15歲神童張本智和對撼，結果林高遠以總比數4：2（細分為11：3、7：11、8：11、11：6、11：9、11：7）力壓對手贏得冠軍。



「是一個肯定。」24歲的林高遠今場成功報卻去年總決賽失利之仇，他說球迷的吶喊令他醒覺，同時期待下一次再和張本較量，「落後的時候有個大伯叫我果斷出手，對我是一種提醒，令我更加堅定。很高興可以和張本打比賽，期待下一次再切磋。」張本今場連追兩局後被林高遠追回一局，第5局原本領先3：1，但最後未能保住領先優勢。賽後他讚揚對手比去年總決賽打得更好，自己則有很大改善空間，「今天發揮還可以，不過到第5局關鍵時刻自己沒有堅持。因為我在想贏了這局，拿冠軍的可能性就很大，當時有一點分心。」



張本智和在香港人氣高企，強大應援團與林高遠的不相伯仲，比賽期間更有球迷以普通話向他說加油。這位日本首席球手賽後雖未有為粉絲簽名合照，但接受訪問時則承諾，自己會以爭取冠軍的心情出戰日本公開賽。之後他亦不忘在社交網站向粉絲致謝：「多謝大家在香港賽的支持。第3（中國公開賽）、第2（香港公開賽）、接下來就是（加油的表情符號）。期待已久的珍珠奶茶，等到今天才能喝。札幌見！」



女單方面，被視為香港站賽事最大驚喜的王藝迪16強淘汰一號種子、世界排名高踞第6位的石川佳純後，成為4強唯一一位中國選手，決賽面對世界第7的伊藤美誠，同樣像暴風一樣吹襲。二人上月尾於中國公開賽32強交手，當時伊藤以4：3晉級，之後她在8強更擊敗前世界一姐丁寧，最後4強止步。不過來到香港站，王藝迪表現更加勇猛，今場幾乎未有讓對手有喘息的機會，以4：0橫掃對手，贏得職業生涯首個世界巡迴賽冠軍。日本公開賽將於本月12至16日假札幌舉行，一班世界級球手將會再度碰頭，爭取東京奧運積分。





冠軍表：

男單 林高遠（中國）

女單 王藝迪（中國）

女雙 陳可／木子（中國）

男雙 林高遠／梁靖崑（中國）

混雙 林昀儒／鄭怡靜 （中華台北）



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