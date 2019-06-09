日本美斯國家隊首演勁到癲　拜仁爭住簽

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日本新星久保健英星期日首次披上大國腳波衫，亮相贏薩爾瓦多2比0嘅友賽，以18歲零5日之齡，成為歷來第二位A代表最年輕出場球員，賽後隨即傳出德甲拜仁慕尼黑有意將佢收歸旗下。



《慕尼黑日報》報道，拜仁慕尼黑對剛滿18歲、效力FC東京嘅「日本美斯」久保健英好感興趣，希望能夠收購呢個高校3年級學生，作為長線投資，事實佢哋2011年就曾簽過日本球員宇佐美貴史。



雖然唔係正選，久保健英喺下半場22分鐘後備入替南野拓實，佢嘅表現相當非常活躍，其中28分鐘喺敵衞重重包圍扭入禁區，起左腳抽射一次埋門，展現出一流嘅足球智慧，即使畀薩爾瓦多門將撲到，一樣博得全場掌聲。難怪賽後日本傳媒搞嘅球迷公眾評分入面，久保建英獲得6.83分，僅次於6.98分嘅永井謙佑排全隊第二，高過晒柴崎岳、大迫勇也、中島翔哉幾位老大哥。呢場大國腳賽事，同時令久保成為繼98年4月1日，後衞市川大祐以17歳322日嘅年齡，代表成人國家隊出戰南韓之後，歷代最年輕上陣國腳嘅第二位。



結果日本喺呢場友誼賽，憑永井謙佑上半場梅開二度，以2比0輕取薩爾瓦多，取得令和時代國家隊首勝。



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