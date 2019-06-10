執靚防線不惜工本　曼聯買佢貴過VVD

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曼聯今季戰績平平，僅以第6名過終點，防線問題係一大關鍵，事關佢哋全季英超失咗54球，係前10位球隊第2差，僅僅較第10位韋斯咸失少一球。執靚防線係主帥蘇斯克查重要任務，買入頂級後衞自然不惜工本。根據意大利傳媒消息，「紅魔鬼」將會開價8,400鎊斟介意甲拿玻里嘅法國中堅高列巴尼，一旦成事，佢將會取代利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)成為球壇最貴後衞！



查實傳曼聯想買高列巴尼都傳中一季，不過今次去到休季期，意大利傳媒消息都講到似層層，唔到你唔信。27歲嘅高列巴尼被視為現今球壇最頂級守衞，2014年佢加盟拿玻里嘅轉會費只係650萬鎊，之後佢幫球隊攞過兩次意甲亞軍，依家個買斷合約價更加去到1億5千萬鎊。



曼聯方面，梗係唔想畀足個買斷合約價，消息話佢哋將會開價8,400萬鎊，希望可以打動拿玻里放人。呢個價錢相較利物浦買入VVD嘅7,500萬鎊更高，不過高列巴尼係較VVD打得，就真係要鬥過先知！



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