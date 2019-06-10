【阿King】英格蘭一項蛻變　震撼人心

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周日(9日)晚歐國聯季軍戰，瑞士同英格蘭打和0:0，從觀眾角度而言，當然好失望，因為季軍戰本身已經好無謂，唯一價值係寄望雙方冇心理包袱，應該會鬥攻合演入球騷，但今場偏偏互交白卷，認真掃興。



不過，從英格蘭球迷角度，對今場波應該感到好興奮，因為英格蘭過往都係「12碼失敗專家」，幾乎每次大賽需要互射12碼，都成為輸家，但繼上年世界盃16強，淘汰哥倫比亞後，今場又喺互射12碼中勝出。



英格蘭球員過去經常被批評心理質素差，未開始射12碼已輸一半，但今場互射12碼，英軍將士表現出前所未有嘅自信，個個精神面貌一流，即使射到「突然死亡」都不慌不亂。



最難得竟然6位英軍球員全部射入，其中門將比克福特射入1球，兼撲出1球，成為大功臣，佢主射入網後，振臂高呼一刻，夠晒激勵士氣。



英格蘭由「12碼懦夫」變身「自信哥」，出乎好多人意料，曾經只被視為「過渡人物」嘅領隊修夫基，竟然成功醫好英軍嘅頑疾，同樣係超出世人預期，可以話係最強「球隊醫生」，唔知病入膏肓嘅曼聯有冇興趣搵佢幫手「治療」呢?



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