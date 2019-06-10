【有片】新C朗轟入世界波！葡萄牙捧歐國聯

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周一(10日)凌晨歐國聯決賽，東道主葡萄牙憑干卡路古亞迪斯射入世界波，以1:0擊敗荷蘭，成為首屆歐國聯冠軍。



有主場之利嘅葡萄牙明顯比較主動，開波冇幾耐，貝拿度施華殺入禁區，被華基爾雲迪積克、戴利白蘭特夾擊之下跌倒，但球證冇表示。



葡萄牙攻勢陸續有來，中場波基斯費南迪斯連續2次遠射，都無功而還。C朗起腳被華基爾雲迪積克擋出底線，葡萄牙隨即開出角球，但荷西方迪頂得太正，被荷蘭門將施利臣接實。



波基斯費南迪斯之後有3次射門，包括1球靚波，被施利臣撲出底線。C朗亦有1次頭槌及招牌式左路扣入中路勁射，都被施利臣接住。反觀，荷蘭上半場竟然冇射門。



下半場一開波，荷蘭試圖偷襲，韋拿杜姆單刀起腳，但越位在先。葡萄牙還以顏色，終於喺60分鐘打開紀錄，貝拿度施華左路橫傳畀干卡路古亞迪斯於禁區頂勁射入網。



呢位效力西甲華倫西亞嘅22歲翼鋒都係其中一位「新C朗」，值得一提，佢身穿C朗昔日國家隊嘅17號球衣，或者將來會由佢繼承C朗衣缽。



荷蘭失波後立即反擊，但迪比頭槌勁頂，被門將魯爾柏迪斯奧救出，迪魯恩遠射又高出。



臨完場C朗主射罰球，但唔中目標，葡萄牙維持贏1:0完場，繼2016年歐國盃之後，再奪一項國際賽冠軍。



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