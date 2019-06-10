利物浦破薪酬紀錄　撬迪歷特

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雖然荷蘭喺歐國聯決賽輸波，但19歲天才中堅馬菲斯迪歷特仍然係歐洲各大豪門爭奪目標，巴塞隆拿、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑、曼城、曼聯、利物浦都計劃向阿積士收購佢。其中利物浦更不惜出球會史上最高人工，利誘馬菲斯迪歷特加盟。



馬菲斯迪歷特身價已經近1億鎊，各大球會想簽到佢，除咗需要支付巨額轉會費之外，仲要出天價人工，據悉曼聯願意向佢開出24萬鎊周薪，而巴黎聖日耳門更加開出26萬鎊周薪。



至於利物浦現時最高人工球員穆罕默德沙拿只係20萬鎊周薪，而表現大勇嘅中堅華基爾雲迪積克(VVD)更加只有15萬周薪，所以如果利物浦要簽到馬菲斯迪歷特，就必須打破現有薪酬架構。



英國傳媒指，一旦利物浦以破球會薪酬紀錄簽入馬菲斯迪歷特，就會同時加沙拿同VVD人工，令3人薪酬睇齊，以突顯核心地位，同時避免出現「眼紅問題」影響軍心。



因此，華基爾雲迪積克如果想加人工，就應該出力勸荷蘭國家隊拍檔馬菲斯迪歷特加盟利物浦。



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