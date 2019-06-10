歐國外3連擊！西班牙遇瑞典有伏味

Hello大家好，過關串雲箭今日由力奇主理，揀咗條歐國外3串1，希望可以命中贏餐晏啦！



頭關係西班牙主場對瑞典，西班牙近年國際賽戰績唔算突出，今場對住實力唔曳嘅瑞典，贏波都有難度，家陣仲話要讓兩球，梗係信唔過啦！



次關由保加利亞對科索沃，咪以為科索沃係魚腩份子，佢哋近8場都未事過，之前主場都和過保加利亞同丹麥，今次守得住唔輸，有乜出奇？



尾關烏克蘭對盧森堡，烏克蘭上場對住實力份子塞爾維亞都炒5蛋，球員信心十足着晒火，今鋪對住實力有限嘅盧森堡，贏3球係最低消費啦！



最後重複今次推介，頭關西班牙對瑞典讓2球捧讓客；次關保加利亞對科索沃讓一球捧讓客；尾關烏克蘭對盧森堡讓兩球，照捧讓主。



名家：力奇

直播表

周二2:45am 歐國外 西班牙Vs瑞典

有線662、602台



周二2:45am 歐國外 捷克Vs黑山

有線604、603台



周二2:45am 歐國外 波蘭 Vs 以色列

有線605台



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