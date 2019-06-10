葡萄牙真‧巨星誕生　曼城買埋佢紅軍難追

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首屆歐國聯圓滿閉幕，東道主葡萄牙以1:0小勝荷蘭捧盃，隊長C朗舉起獎盃全國歡呼。今個冠軍，對C朗而言係錦上添花，但對呢位新星而言，卻係介紹畀全球球迷嘅最佳機會。士砵亭中場波基斯費南迪斯，今戰同貝拿度施華合作無間成前場發電機，單單上半場已起腳射門5次，難怪傳出曼城主帥哥迪奧拿對佢有興趣，如果二人於藍月亮聚首，利物浦要攞首次英超冠軍更加困難。



於決賽中射入全場唯一入球嘅干卡路古亞迪斯，當然極有功勞，但成場波貢獻其實不大，而C朗相比於4強對瑞士連中三元，今仗整體演出亦無甚看頭。相反身穿16號波衫、現年24歲嘅波基斯費南迪斯就大放異彩。雖然葡萄牙專注打反擊，但波基斯費南迪斯同貝拿度施華都極有足球智慧，不斷於中前場就鋪橋搭路的角色，頻作美妙傳送拉開對手防線。



上季於葡超為士砵亭攻入20球嘅波基斯費南迪斯，今仗單單上半場已起腳5次，成為葡軍最具威脅及侵略性嘅球員，有傳哥迪奧拿已睇中呢名跑動甚多、同貝拿度施華係最佳拍檔嘅好波之人。盛傳佢身價高達8000萬歐元，除咗曼城之外，曼聯亦都對佢好有興趣，但若曼城真係出手的話，就要睇吓紅魔鬼會唔會用到較高人工，去搶得心頭好。