新C朗身價過億鎊！魔迷：咪做水魚入爛貨

葡萄牙勇奪歐國聯冠軍，C朗於4強大演帽子戲法擸埋賽事神射手獎，當然係奪標功臣，貝拿度施華、波基斯費南迪斯於決賽亦貢獻上佳表現。唯一令人較為失望嘅，係身價高1.2億歐元嘅祖奧菲歷斯，未能喺今個賽事打出應有水準。呢名賓菲加攻擊中場，於4強時對瑞士處子登場，但全場甩波勁多，仲於門前浪費大好入波機會，到決賽已被貶為後備。有傳曼聯極欲購入呢名「新C朗」，但唔少球迷睇過佢演出後，都高呼「不了」。



於剛過去球季打出名堂嘅祖奧菲歷斯，為賓菲加攻入15球、助攻9次，協助取得葡超冠軍，更於歐霸盃對法蘭克福大演帽子戲法，難怪被葡萄牙寄予厚望，希望佢接棒成為C朗繼承人。祖奧菲歷斯於4強鬥瑞士，首次為葡萄牙國家隊上陣，正選落場嘅佢演出卻未如理想，全場貢獻不多又周時傳送斷纜，身材唔名健碩畀對手一拍就甩，其中一次C朗NO LOOK傳送入禁區，祖奧菲歷斯面對大大個龍門，卻被對手壓到一射高出，難怪去到決賽，其位置被干卡路古亞迪斯代替，後者更射入奠勝入球助葡軍捧盃。



祖奧菲歷斯解約金高達1.2億歐元，賓菲加會長菲臘比韋拉已打定輸數，今夏會被逼放人，據報曼市雙雄都準備斥巨資將佢收歸旗下。但祖奧菲歷斯於4強嘅演出，似乎已嚇怕曼聯球迷，喺賽後紛紛上網，話呢位所謂「新C朗」仲未成氣候，更完全唔值過億鎊身價，希望紅魔鬼唔好嘥錢收購。

