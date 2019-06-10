曼聯孤注一擲　超黐線周薪借用巴利

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曼聯為復興孤注一擲，不惜用超高人工打動加里夫巴利，以借用身份過檔紅魔鬼！據英國《鏡報》報道，皇馬希望於今夏踢走巴利，不過其高達7500萬鎊嘅身價嚇走晒所有買家，巴利則闊佬懶理，若離開不了巴拿貝，就繼續留隊白逗人工。紅魔鬼求才若渴，但又不1欲斥巨資買人，故希望以48萬鎊周薪利誘巴利效力1年。



到7月就滿30歲嘅巴利，一向不受施丹重用，前屆歐聯決賽都只係後備上陣，不過佢就射入世界波為皇馬完成歐聯3連霸。到上季施丹回歸皇馬，巴利繼續被打入冷宮，於季尾二人不和關係升級，去到聯賽最後一場，巴利於後備席坐足成場都冇得上陣，就知呢名威爾斯國腳冇運行。



曼聯今夏極欲大換血，領隊蘇斯克查需要大將領導復興，新加盟嘅丹尼爾占士未夠火候，故蘇帥極希望得到巴利。巴利於13年以破世界轉會紀錄身價8500萬鎊轉會皇馬，曾奪得1次西甲冠軍、4次歐聯錦標及3次世界冠軍球會盃冠軍，不過近年傷多過踢，而且年紀已大、鬥心成疑，未必係帶領曼聯復興嘅理想人選。此外，近年曼聯以高薪利1誘阿歷斯山齊士加盟，不只係個失敗收購，更打破球隊人工平衡，令保羅普巴、迪基亞大跳草裙舞扭加人工，依家巴利空降，人工又係天文數字，對曼聯未知係好事定壞事。



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