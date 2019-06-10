港超聯　重磅！富力R＆F簽伊高沙托尼

剛季屈居和富大埔之下、港超聯亞軍球隊富力R&F，周一 （10日）下午透過球會網站公布，已將「4料香港足球先生」伊高沙托尼收旗下。



新季班費會上調超過5千萬港元的富力R&F，繼續沿用上季前的「唧牙膏」方式公布新球員，打頭陣為剛季萬千寵愛在一身的伊高沙托尼。現年26歲的「名將之後」伊高沙托尼，不僅協助和富大埔奪得球會史上首個港超聯冠軍，更在季尾的「香港足球明星選舉」頒獎典禮大豐收，連奪「香港足球明星 ─ 前鋒」、「球員之星」、「最受球迷歡迎球星」及「香港足球先生」4個大獎。此外，「伊高」在多項統計數字都十分標青，包括「助攻王」 （12次）、「傳中王」（74次）、「機會製造者」（87次），以及「最多成功過人」 （54次）都居首位。「得伊高得天下」之說，不知新季會否在富力R&F應驗呢？



據悉，除伊高沙托尼外，富力R&F還羅致了多名港將，當中包括上季「足總盃」決賽後宣布離開傑志的林柱機。



天下無不散之筵席，面對伊高沙托尼轉會他投，和富大埔會方仍然送上真誠祝福，並為這位深受球迷愛戴的「綠戰士」製作歡送短片。球會以「再見，我們的王者」為題，為伊高沙托尼送上祝福：「每段故事，難免有聚有散，有始有終。縱然新一章節，我們不再並肩同行，但是我們一起經歷過的甘苦與共片段，還有你為和富大埔冠軍史冊寫下的光輝印記，仍會長留心中。在最好時刻分離，除了感謝，還有祝福。Once a Green, always a Green.感謝你，我們的King Igor，曾經紀錄過你的足印，是我們的榮幸！餘下兩場亞協盃分組賽，已落實離隊他投的伊高沙托尼將不會候命，但是我們無論如何絕不退縮，繼續貫徹我們一起堅持的信念，戰鬥至最後一刻。」

