【有片】5千萬歐新星　2碼狂省球童頭！

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嬲還嬲，有時唔好立亂發脾氣，因為分分鐘殺錯良民！即將以5000萬歐元天價、轉投國際米蘭嘅意大利新星尼高路巴列拿，喺歐國外鬥希臘一仗幾乎攞人命，當時佢想於底線出波被閂走，覺得好唔抵嘅佢嬲到大腳省走個波，點知前面原來有個球童喺度，個波直轟球童塊面，痛到佢直接跌咗喺地。



呢位今年22歲嘅卡利亞里新星，於今戰歐國外正選上陣，佢出名波到人到精力無窮，而且比賽態度勁投入，出波唔成令佢非常嬲怒，完全冇望過周圍就狂省個波洩忿，可憐呢位年輕人塊面食到應個波，即刻向後跌落地。尼高路巴列拿見到闖禍，立即去扶起球童，雙手攬住佢個頭呵番，好彩球童冇乜大礙可以起番身，但就肯定有排痛咯！



尼高路巴列拿之後射入1球，帶領意大利贏3:0分組賽3戰3勝，而佢亦畀國米新帥干地睇中，想帶佢到藍黑兵團挑戰祖雲達斯意甲王朝。下場意大利對波斯尼亞，尼高路巴列拿都好可能正選出場，現場球童要小心佢喇。



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