【總決賽】G5有壓力?洛里神答贏得全場尊重

NBA總決賽明天進行第五場爭逐，多倫多速龍目前領先勇士3比1，只要周一(11日)再贏多一個仗，他們就可以歷史性首奪冠軍。球隊的重要球員今日分別出席賽前的傳媒訪問，但他們沒有因為領先已被衝昏頭腦，反而顯得特別專注。



多倫多全明星路維被問到會否感到巨大的奪冠壓力時，他的答案實在出人意料，但贏得全場尊重。「真正的壓力是我的外婆、我的媽媽所經的生活考驗，她們照顧我的兄弟姊妹，每天早上5點起床為我們做早餐，準備好牛奶，再出門返工，跟住坐一個鐘頭多的交通公具才到站；這種養活孩子的壓力，才是真正的壓力。」



「她們沒有怨言，為了家人什麼都肯做，在我來看，這才是真正的英雄。」路維出生於費城，自小父母離異，母親帶着兩個孩子生活，他的童年生活十分困苦，父親離家後雖然距離他們不遠，但對他倆兄弟漠不關心。外婆與母親一直養大他和哥哥，並盡量避免被街頭暴力干擾。



路維這番話引發了無數的共鳴，在Twitter被粉絲狂讚，短時間內已突破幾萬次。路維的NBA生涯已經13年，當中7年在速龍，而在過去的四場總決賽，他平均得分13.3、助攻6.8次。





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