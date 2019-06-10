迪比自傳鬧爆曼聯　尹戈爾摩連級齊中彈

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荷蘭尋晚喺歐國聯決賽飲恨葡萄牙腳下屈居亞軍，陣中效力里昂嘅球星迪比雖然表現未見突出，但佢近一年半喺法甲表現出色有目共睹。一提到呢位進攻中場，唔少人都會諗起佢曾經效力過曼聯，仲要披起過極具代表性嘅7號波衫，只可惜最終表現未如人意，被賣往法甲。對於當日喺「紅魔鬼」嘅不快經歷，迪比喺佢新推出嘅自傳《獅子之心》大爆唔少內幕，佢話曼聯踢嘅波令人昏昏欲睡，仲鬧爆當年嘅兩任主帥尹戈爾同摩連奴添！



迪比喺2015年以2,500萬鎊轉會費加盟曼聯，只可惜效力一年半時間只上陣33場射入2球。對於「紅魔鬼」感覺，佢話：「我原來有信心為曼聯帶來佢哋最需要嘅創造力、勇氣同跑動，可惜最終唔成功。曼聯係最偉大嘅球會之一，但其實只係得個朵，多年以來，佢哋嘅風格令人昏昏欲睡。」



呢位荷蘭球星喺曼聯初期跟隨住荷蘭名帥尹戈爾，但因為一次矛盾，令到佢畀尹帥棄用：「我當時要求跟隨傑斯加操練好左腳，但尹戈爾話我左腳冇問題，跟傑斯練係嘥時間。尹戈爾同我講，問題關鍵係個腦，呢件事令我深受打擊，究竟我想改進自己有咩錯？」



尹戈爾之後更先後三次向迪比介紹心理醫生，但迪比堅持睇番自己用開嗰個，之後尹戈爾就唔再同迪比傾偈，正式放棄佢，甚至連足總盃決賽都唔用佢。迪比之後再數到摩連奴：「喺尹戈爾年代，我的確未達到曼聯所需水平，佢唔用我都明白，但到摩連奴上任後，一切都唔同晒。開頭我好自信，因為練波嗰陣我幾乎係無敵，但結果嗰季情況係仲差過以前，甚至連伊巴謙莫域、卡域克同保羅普巴都問我點解冇得苟場？摩連奴一直話滿意我訓練表現同態度，話我好快會有機會，可惜機會始終冇嚟。」



迪比話自此佢開始迷失，練完波就即刻返屋企唔想見人，心理愈嚟愈差，甚至失去踢波嘅樂趣。佢話自己會喺屋企掟嘢，甚至打自己隻狗，呢段時間係佢人生最低谷喎！」真係聽見都心酸，不過點都好，依家一切過去，迪比嘅曼聯惡夢總算結束，可以重新開始佢嘅人生啦！



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