五勞七傷！拿度：立即休戰直至溫網

再刷新歷史、個人第12次捧起法網冠軍的「泥地王」拿度，稱霸紅土，生涯的大滿貫總數上升至18個，直迫費達拿，僅差兩個就可以追平費天王的紀錄，不過，拿度坦言這些數目全不重要，這一刻「健康」才是第一位，並且宣布要全面休戰，放棄草地熱身賽，直至溫網才復出。



本年的頭五個月，其實拿度不大順利，澳網決賽輸畀祖高域，因傷退出印第安韋爾斯四強，三站泥地賽四強止步，拿度曾質疑自己，「其實不只是今年，去年我都過得很艱苦，全年只完成7站比賽，不過好彩贏了法網....季尾又遇上膝蓋問題，腳要做手術。」連同這一屆的法網冠軍，拿度的大滿貫錦標已累積至18個，生涯首次與費達拿的大滿貫數目拉近至距離兩個，「確實，我們之間互為動力，但我生涯中有15個或以上是輸畀傷病，這實在太困難，老實講我唔會為能否追上費達拿而擔心。



「我知去年在溫網的確打得不俗，很接近再贏錦標（四強止步），大家都知我好鍾意打草地，但不能連續作戰，要讓身體調節一下。」拿度再次贏得法網錦標，很大機會挑戰「年終一哥」之位，目前他在排名積分上已超越祖高域。



體壇各界對拿度再寫歷史熱烈祝賀，皇馬足球隊、高球的老虎活士、NBA的魯域斯基都紛紛在社交網留言祝賀。



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