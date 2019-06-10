中國足球研究院：VVD係第5代華裔！

華裔球員研究專家Jallo_Tang，近日發布華基爾雲迪積克母親嘅先祖，極可能係中國廣東客家人陳火秀，VVD就係佢嘅第5代玄外孫，如果佢研究結果正確，VVD就係有中國血統。



Jallo_Tang係中國足球研究院嘅球員研究專家，近日佢喺社交網公布研究結果，話VVD媽媽嘅先祖，就係於中國廣東出世嘅客家人陳火秀（Chin Fo Sieeuw）。1872年陳火秀喺廣東出世，1918年去到蘇里南做外勞，仲喺當地生咗8個小朋友。喺1936年，陳火秀決定帶2個仔返中國，但其中1個因為生病，所以陳火秀就懶低佢返中國，同另一兒子搭船返中國。而陳火秀嘅後人，依家極可能仲係於廣東定居。



VVD英文全名係Virgil VAN DIJK，VAN DIJK係佢個姓，咁點解佢球衣印上Virgil？係因為其父當日拋妻棄子，VVD同細佬妹都係由媽媽帶大，其母全名就叫Hellen Fo Sieeuw。



唔少國內網民就表示，就算VVD有中國籍都冇用，咁嘅研究冇乜價值，就算VVD有機會攞金球獎，中國足球依然係一池死水；有網民仲抵死咁話，係咪想VVD入籍中國做歸化兵，認真搞笑。

