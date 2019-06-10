抖完又身痕　馬斯真蘭奴又要代表阿根廷

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上年世界盃後宣布告別國家隊嘅前阿根廷國腳馬斯真蘭奴，近日又開始心癮起，據報走去搵咗阿根廷足總主席達比亞傾，傾吓復出踢國際賽嘅事，不過今次呢位前巴塞隆拿球星唔係要幫國家隊踢美洲國家盃，而係想幫阿根廷奧運隊踢下月尾展開嘅泛美運動會。



泛美運動會將於7月26日到8月11日喺秘魯首都利馬舉行，阿根廷足總今次決定派奧運隊出征，爭盃之餘，兼為爭逐出年奧運做準備。由於奧運隊係可以徵召3名超齡球員，馬斯真蘭奴依家有機會成為其一，但都仲要等佢所屬嘅中超河北華夏幸福同意放人。至於其餘兩個超齡球員，依家傳緊係高洛仙尼同麥斯洛迪古斯，不過仲有待落實。



講番馬斯真蘭奴，2004同2008年曾經兩次代表阿根廷贏得奧運男足金牌，仲係阿根廷史上代表國家隊上陣次數最多球員，合共147次，肯定可以帶畀奧運隊經驗，絕對係超齡球員名額嘅最佳人選。



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