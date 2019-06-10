有回應喇！迪基亞接班人仲唔係佢！

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曼聯門神迪基亞續約一事一拖再拖，依家不斷有消息話佢今個夏天隨時會走，過檔法甲班霸巴黎聖日耳門。雖然迪基亞離隊一事仲未確定，但「紅魔鬼」總唔可以坐以待斃，好彩係其中一個佢哋一直追蹤嘅收購目標突然傳嚟好消息，就係效力馬德里體育會嘅斯洛文尼亞門將奧比歷，已經通知咗馬體會佢想走人，據聞佢因為不滿球隊多名主力離隊，所以決定跳船，而目標就係轉戰英超加盟曼聯喎！



馬體會今夏有多名主力離隊，包括盧卡斯靴南迪斯、高甸、菲臘路爾斯同桑法蘭托里斯等，都未計之前傳過會去巴塞嘅基沙文，總之下季幾乎要解體重組，只得26歲嘅奧比歷梗係唔想跟埋隊波衰，所以就決定離隊。



根據著名嘅《ESPN》報道話，奧比歷原來一直都想挑戰英超，因此佢就諗住乘勢過檔曼聯，就算話冇得踢歐聯都肯制，果然決心十足。報道仲話一旦迪基亞真係離隊，「紅魔鬼」將會啟動奧比歷嘅1.2億鎊買斷合約條款，務求能買到頂級門神穩固防線咁話。



介紹番吓奧比歷先，2014年佢以1,600萬鎊轉會費由葡超賓菲加轉投馬體會，到今年4月再同馬體會續約。近季佢升晒呢被視為全球最頂級門將之一，今季係西甲最多「清白之身」門將。奧比歷今季喺西甲上陣37場有20場冇失波，相比起嚟，巴塞嘅達史特根踢35場就只得16場「零封」對手，奧比歷確實係稍勝一籌，曼聯如果真係簽佢，應該唔會入錯貨。



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