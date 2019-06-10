香港隊　新帥第一擊！港隊旺角夜戰寶島

為備戰2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事，香港足球代表隊明晚(周二)8時於旺角大球場與中華台北進行友誼賽。此仗同時為港隊新帥麥柏倫上任後首場正式賽事，麥柏倫期望藉這場比賽考察新球員之餘，也能打響頭炮！（Now 630、633周二晚8時直播）



自去年底EAFF E-1東亞足球錦標賽2019第二圈賽事後，港隊已長達7個月沒有比賽，是次友賽亦只有大約一周時間準備，麥柏倫強調心態勝於一切：「我們希望球員展示活力，為身上的香港隊戰衣付出所有。對我來說，態度永遠是最重要一環，我們集訓時間很短，所以不會要求太多，不過仍渴望球員為香港在態度、努力、信念等方面做到最好！」



麥柏倫同時預料今日一戰將是場硬仗：「對中華台北是一個艱鉅的考驗，縱使對手友誼賽戰績不理想，但他們是一支進取的球隊。」和富大埔前鋒辛祖落選今次的23人名單，麥柏倫解釋原因是要考察不同類型的新球員，他指辛祖未來仍會於香港隊陣容出現。因此，麥柏倫坦承今仗將用盡換人名額，肯定會派新球員上陣。



陳柏良：嚟爭勝唔係嚟旅遊

中華台北新帥蘭卡斯特今年領軍出戰的3場友誼賽均未嘗一勝，他認為：「有壓力是人之常情的事，但我們不會過分沮喪。我們士氣很好，我經常說：『你不能花錢購買能量，也不能購買良好氣氛，這些東西只能靠自己製造出來。』我們現時就像一個大家庭一樣。」



中華台北隊長陳柏良則揚言：「我們來這邊是要爭勝，而不是來旅遊！港隊是一支很不錯的球隊，我們在場上會遇到一些困難，但我們還會按照教練的平時要求的戰術去作戰。」

圖/文：陳焌鏗