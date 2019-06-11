【籃球直播】火併滿貫　東方龍獅搶6連勝

衞冕的東方龍獅於甲一男籃聯賽延續強勢，上仗面對南青未受考驗，由蕭鍵勳聯同「戰神」艾利諾領銜大灑三分雨，輕取對手錄5連勝，並聯袂南華及永倫一樣維持不敗金身。東方今晚將於灣仔修頓場館迎戰滿貫「入樽王」費格遜倒戈挑戰，隊長李琪明言會加強防守夾擊，不容許費格遜輕鬆得分。（東網「睇體」周二晚8時40分直播/ 東方龍獅Eastern Long Lions Basketball Team facebook同步直播）



上仗東方外線表現亮眼，全場狂轟16記三分球，其中6球由蕭鍵勳所得，見證今季大打小球陣容的東方仍保留猛烈進攻火力。事實上，東方及滿貫今季首度碰頭，隊長李琪表示球隊今場會進一步加快比賽節奏，「對手的內線高度相比我們高，而且不是高一點，是高頗多。所以我們一定要打得更快，盡量多打快攻。」



李琪：嚴防費格遜倒戈



李琪又指，今季常規賽尚未與永倫、南華對決，故連勝未足以反映各隊實力，今仗面對滿貫須嚴防得分榜Top 10球員費格遜，「Eric無論高度、速度、彈跳力都有優勢，我們要加強保護籃板，也要做好聯防。」另外，對標準福建一戰扭傷足踝的吳松峻今場將會繼續休戰，不過球隊亦傳來好消息，繼射手劉子禮傷愈復出後，季初受傷的控衞「Wonder Boy」楊睿騏今場亦有望趕及復出披甲。



滿貫方面，繼銀牌決賽以3分僅敗南華後，兩隊上仗於聯賽再度碰頭，不過今次滿貫以59比78吞下敗仗，兩連勝告終。控衞葉俊傑此役之後腳跟舊患復發致近日未能參與訓練，但他表示不會影響今場上陣，或會服止痛藥出戰。外援費格遜對永倫及南華得11及12分，與其餘場數20＋得分相比明顯攻擊力大減，南華一戰由射手張偉康肩負得分重任，收穫全隊最高的16分。雖然滿貫今場對東方可望依靠費格遜的身高優勢從內線搶攻，不過對手得分點眾多，球隊的防守力度必須大力加強。



遊協火併崇德飛鷹非勝不可



現時戰績為1勝5負的遊協，目前與滿貫和安保漢友同樣得7分，惟計得失分後遊協排名暫跌落第7位，爭入季後賽形勢相當嚴峻。今晚頭場遊協與崇德飛鷹交鋒，要搶入「前6」為目標的遊協，可謂非勝不可，中鋒萊恩奧尼爾的表現足以影響大局。



上仗45歲外援萊恩奧尼爾表現未如預期，被對手安保漢友搶走不少籃板造就二次進攻。其實萊恩奧尼爾作為陣中得分王，只要發揮出水準絕對難以抵擋。今仗他們面對仍未打開勝利之門崇德飛鷹雖說是非勝不可，但對手陣中Bryant Austin和Scott Ewing得分能力強勁，二人分別高踞聯賽得分榜的第2（119分）及第3位（109分），後者對標準福建一戰更大爆發轟入今季新高31分，將對遊協防線衝擊甚大，崇德飛鷹的外圍多支「重炮」坐鎮，也是遊協防守要特別留意的一環。



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