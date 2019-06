【歐國外直播】比利時點贏蘇格蘭

港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



過關串雲箭散紙傑推介歐國盃外圍賽,首先比利時對蘇格蘭,比利時I組3戰全勝排榜首,俄羅斯及蘇格蘭以6分列第2及第3,其餘3隊實為陪跑分子,因此比利時若能全取3分,肯定對競爭對手帶來打擊。



事實上比利時近年人腳齊整,而且狀態大勇,去年曾經4比0大勝蘇格蘭,不過蘇格蘭今場全心求守,受過教訓預計不會大敗,讓球主客和比利時讓兩球,不妨博讓球和。



另外德國對愛沙尼亞,德國排C組次席出線未明朗,主場一定搏到盡,半場大細中位數1.5球,可以一試大盤。



最後J組意大利對波斯尼亞,兩隊實力有距,而且意軍近期改踢進攻足球,今場要贏對手兩球無難度,要讓球主勝。



名家:散紙傑



直播表



周二8:00pm 國際友誼賽 香港 Vs 中華台北

Now 630、633



周二8:40pm 甲一籃球 滿貫 Vs 東方龍獅

on.cc 東網



周二10:00pm 歐國外 哈薩克 Vs 聖馬力諾

有線605台



周二11:30pm 世青盃 烏克蘭U20 Vs 意大利U20

有線661、601台



周三凌晨零時 歐國外 阿塞拜疆 Vs 斯洛伐克

有線604、603台



周三2:30am 世青盃 厄瓜多爾U20 Vs 南韓U20

有線661、601台;香港開電視77台



周三2:45am 歐國外 比利時 Vs 蘇格蘭

有線604、603台



周三2:45am 歐國外 德國 Vs 愛沙尼亞

有線605台



周三2:45am 歐國外 意大利 Vs 波斯尼亞

有線662、602台



