【賽後解碼】西班牙大勝　迪基亞末路

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周二(11號)歐國盃外圍賽，西班牙以3比0大勝小組大敵瑞典，喺F組4戰全勝排榜首，不過呢場大勝背後，有一個西班牙球員就好冇癮，佢就係冇幾耐前仲被視為世界第1門神嘅迪基亞，今場波佢再一次淪為後備，亦係連續第3場將正選之位讓畀阿列沙巴拿加，而且好可能會係西班牙1號位置正式易位嘅席幕。



迪基亞近年一直坐穩西班牙第一把交椅，不過隨住今季表現下滑，下半季更加出現過多次低級失誤，國家隊教練對佢嘅信心亦都動搖，最近3場國際賽全部改用阿列沙巴拿加，呢位車路士門將亦冇令球隊失望，喺其中2場賽事保持不失球。



阿列沙巴拿加依家只係24歲，今季喺車路士亦都愈打愈好，拎埋歐霸盃冠軍後信心爆棚，相反迪基亞唔知係咪受到轉會傳聞影響，過去一季多次有「發波瘟」現象，如果佢仲唔盡快安定落嚟，西班牙畀更年輕嘅阿列沙巴拿加上位亦係合情合理。



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