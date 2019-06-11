人細鬼大！比錫達斯16歲球員嫖妓唱通街

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球員出外比賽期間嫖妓新聞不時都有，但德國《圖片報》最近爆出土耳其一單球員嫖妓醜聞就好震撼，事關涉事球員只係16歲仔，真係人細鬼大！



報道指土耳其勁旅比錫達斯U16隊，早前去希臘參加一項青年賽事，期間有球員竟然叫咗一名妓女上球隊下榻嘅酒店房內過夜，原本該16歲球員「偷嫖」都冇人知，但佢竟然沙膽到第二日朝早，帶埋嗰名妓女同全隊一齊食早餐！報道指呢支U16球隊所有球員都係2003年出世，部份球員更係由家長陪同去比賽，其中一位家長表示：「我哋見到都好震驚，足球唔應該係咁，佢完全無視紀律。」



不過，比錫達斯發言人就否認呢單醜聞，只係話有球員「違規帶女朋友去酒店過夜」，而且已經將有關球員驅逐離隊，直指報道係誇張兼失實。雖然爆出醜聞，但比錫達斯U16喺呢項賽事亦有好成績，佢哋喺決賽2比1擊敗彭拿典奈高斯奪冠。



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