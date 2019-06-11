【總決賽】噩夢！杜蘭特疑跟腱斷裂

周二(11號)NBA總決賽Game 5賽事，總場數落後1比3的勇士在生死戰有王牌球星杜蘭特(KD)復出，令勇士全隊回復生氣，可惜比賽去到第2節，杜蘭特在並沒有與對手碰撞情況下，突然掩住右腳痛苦倒地，並且要由隊友扶住返回更衣室治療。



杜蘭特之前因為右腳小腿受傷休戰1個月，最初估計是舊患復發，不過美國媒體報道，杜蘭特受傷時右腳曾發出「POP」一聲，而且圖片所見KD坐在地上時，明顯按住右腳的阿基里斯腱，令人擔心KD可能是跟腱斷裂。勇士半場宣布KD今場不會再上陣，明日將會進行MRI檢查，值得留意的是勇士並沒有指明KD小腿受傷，可見今次傷患可能另有別情。



杜蘭特受傷前狀態大勇，上陣12分鐘取得11分，包括3分球3射全中。



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