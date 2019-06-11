【總決賽】死裡逃生！勇士屠龍仲未玩完

NBA總決賽周二(11號)上演的Game 5賽事，勇士有王牌巨星杜蘭特(KD)復出立即再受傷，不過憑住「浪花兄弟」史堤芬居里同奇利湯臣「屈機3分波」頂住，作客仍以106比105險勝速龍，總場數追至2比3，仍然保住衛冕的一線希望。



不容有失的勇士今場在KD復出鼓舞下，表現相當勇猛，第1節領先34比28，可惜第2節早段KD即告受傷(延伸閱讀：【噩夢！杜蘭特疑跟腱斷裂】https://bit.ly/31r8uFd )，兩隊亦鬥得難分難解。去到第4節速龍球星李安納一度在2分鐘內連轟10分，帶領速龍超前6分，正當勇士看似大勢已去，奇利湯臣同史堤芬居里合力連轟3個3分球，令勇士重獲優勢，最終以1分之微險勝。



史堤芬居里今場攻入31分(5個3分波)，奇利湯臣亦有26分進帳(7個3分波)，2人精彩表現令勇士在缺少KD後仍能站穩陣腳。至於速龍小前鋒李安納交出26分同12個籃板，可惜未能為速龍取得決定性的勝利。



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