【皇馬換血】迪帥證「左閘麥巴比」上艦

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皇馬購入繼購入艾達米列達奧、盧卡祖域同夏薩特後，即將完成第4簽，法國新晉國腳費蘭特文迪將以5000萬歐元上艦。呢名里昂24歲左閘，速度快如閃電，助攻能力極強，來季極可能取代馬些路成皇馬正選左後衞。



法國目前正應付國際賽，領隊迪甘斯向記者透露，費蘭特文迪下季將係皇馬球員：「夏季轉會窗重開，當然對球員有影響，就好似費蘭特文迪一樣，佢根本冇諗過皇馬會對佢有興趣。費蘭特文迪係個極出色球員，2年前佢仲踢緊法乙，但依家已準備轉投皇馬。佢進攻能力極強，雙腳用波、出波都一樣純熟，每次為國家隊落場都有表現。」



據西班牙傳媒AS同馬卡報報道，費蘭特文迪轉會費高達5000萬歐元，而因佢於職業生涯初段曾經傷過臀部，故皇馬會待國際賽周後為佢進行一次詳細檢查，如無意外佢好快就會落實加盟。



費蘭特文迪2年前仲踢緊法乙勒哈弗爾，里昂僅以500萬歐元買佢返嚟，現將以10倍價錢賣出。法國另一名左閘、現效力曼城嘅班捷文文迪，轉會藍月亮時身價為5750萬歐元，故費蘭特文迪將榮升全球第二貴左閘。費蘭特文迪以速度見長，唔少球評家都話搵佢踢左後衞，就好似用麥巴比踢左閘一樣，可以想像佢有幾快。



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