【皇馬換血】基沙文推麥巴比「夢幻轉會」

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皇馬為重建皇朝，今夏勢必瘋狂收購星級球員，艾達米列達奧、盧卡祖域、夏薩特先後過檔，里昂極速左閘費蘭特文迪又即將上艦，但皇馬要挑戰列強始終都係爭一個人---基利安麥巴比！西班牙報章《ABC》報道，基沙文極可能轉投「第二選擇」巴黎聖日耳門，法國最強中鋒麥巴比有機今夏空降皇馬。



艾達米列達奧及費蘭特文迪將令「銀河艦隊」後防重現活力，夏薩特將成球隊中場進攻重心，不過塞爾維亞鋒將盧卡祖域始終稍欠火候，皇馬前線一定要有個超級巨星壓場，麥巴比就係最佳人選。



《ABC》透露，早前公開表示要離開馬體會嘅基沙文，本身希望過檔巴塞隆拿，但後者卻遲遲未出手斟介，令基沙文依家半天吊。巴塞唔正式報價，基沙文都要搵後路，據知巴黎聖日耳門有意招攬呢名法國好波之人，同尼馬組成全身鋒線，麥巴比有可能完成「夢幻轉會」。



麥巴比早前奪得上季法甲最佳球員，於頒獎禮上佢公開表示，希望迎來新挑戰，極可能係暗示希望離隊。於PSG尼馬先係第一球星，而且人工比麥巴比高得多；事實上2年前麥巴比棄皇馬而選擇PSG，係因為當時皇馬已有C朗、加里夫巴利同賓施馬，驚自己未能搶得正選，但現時麥巴比已成世界盃冠軍猛將，而且C朗已他投，故現時已係上艦最佳時機。麥巴比現時身價肯定過2億歐元，皇馬要購得心頭好，首先要變賣陣中球星。

