同阿積士傾掂數　巴塞簽迪歷特只差呢步

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今季喺歐聯一鳴驚人嘅阿積士後防新星馬菲斯迪歷特，勁到喺歐國聯決賽賽後都獲得C朗拿度開聲邀請加盟，究竟佢下季會轉會去邊，一直都係各界所關心。根據最新消息，之前同迪歷特「行」得最埋嘅西甲班霸巴塞隆拿，已經同阿積士達成協議，肯以7,500萬歐元轉會費放人，依家只差迪歷特同意轉會同傾妥個人條件，交易就可以達成。



根據報道，巴塞希望轉會會喺7月完成，但當然，即使巴塞同阿積士傾掂數，始終迪歷特嘅意向其實仲係個謎？事關之前迪歷特喺歐國聯決賽後講過，無論佢去邊度搵食，最緊要係上陣時間：「我依家想放假先，然後會諗邊個先係最好選擇。對於一個年輕球員嚟講，最重要係有得落場，呢樣係我最在意。」查實依家除咗巴塞之外，包括曼聯同巴黎聖日耳門都盛傳對佢有意，迪歷特真係可以慢慢揀，真係皇帝女唔憂嫁。」



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