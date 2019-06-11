基拿比史摩寧話食齋踢波好過瀨尿牛丸

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



星爺經典電影《食神》入面，八兩金話過，食咗瀨尿牛丸就人都聰明咗，讀書考試仲100分添！咁如果想喺球場有好發揮，又食乜先最好呢？聽吓基拿比同史摩寧佢哋呢班球壇素食兵團講，原來食齋一樣好處多多，踢波仲會醒咗好波咗添！



其實球壇近年愈來愈人成為素食份子，效力拜仁慕尼黑嘅德國新星基拿比近日自爆，原來由今年一月開始，佢都加入素食行列：「我由一月開始就食齋，但間中我都會食肉同其他嘢。」睇嚟呢位23歲翼鋒都仲要多加努力喎！



至於食素已經有一段日子嘅曼聯中堅基斯史摩寧，佢就話自從冇再食肉、魚、蛋同奶類製品之後，佢嘅體質同力量都大有提升：「我哋為我大腿筋做過測試，結果整體強度提升咗35%；喺踩單車訓練上，我力量都有明顯加強咗。」



史摩寧補充：「我依家愈嚟愈強壯，其實就算我轉食齋之前，單係戒咗紅肉，我嘅筋鍵復原速度都有大幅改善。到我去到全素時候，我直頭唔再覺得攰。依家去到比賽後第二日，我覺得明顯較以前復原得快。」唯一可惜，素食可以提升體能，提升唔到球技啦！



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。