遊協險勝唔收貨　蘇志樂指心態要改善

賽前第7位的遊協周二（11日）晚於甲一頭場，以104比101險勝有Scott Ewing轟37分的祟德飛鷹，收獲今季第2勝，下場將會對戰標準福建，力爭上前六。



季初擊敗南青後未嘗一勝的遊協今場氣勢強勁，開戰2分鐘憑蘇志樂獨得5分，打出一段9比0攻勢，迫使對手叫暫停。飛鷹之後靠兩名洋將Bryant Austin（BA）和Scott Ewing多次遠離顏色地帶跳射得分，二人首節分別得10及8分，帶領球隊追至25比28進入第二節。遊協中鋒萊恩奧尼爾上半場專注看管籃底，得分重任轉移至蘇志樂及丹尼爾身上。今場手感火熱的Scott Ewing以三分球追成30比40，不過遊協亦有蘇志樂交出「answer 3」，他再助攻予丹尼爾入樽，一段9比0凌厲攻勢助球隊拋離19分，半場遊協仍然領先54比43。



今季仍未打開勝利之門的飛鷹換邊後攻防更見積極，一度追成61平手。遊協由萊恩奧尼爾連取5分再次搶回主導權，第3節以76比67保持領先優勢。隨著飛鷹中鋒彭懿葭第4節5犯離場後，遊協乘勝追擊，由萊恩奧尼爾及蘇志樂內外夾擊，大幅領先至91比75。飛鷹即使有今場狂轟37分的Scott Ewing單節貢獻11分，最後一分鐘連續命中兩球三分球，聯同呂銘彥的壓哨三分也不足以挽回敗局。最後遊協以104比101取勝，一洗頹氣。



「不應該是這樣子的，對手只要再進兩球三分就可以贏到。」今場穫得全隊最高27分的蘇志樂賽後表示失望，認為球隊心態問題仍待改善。「今場本來贏很多，但尾段防守鬆懈了，其實這個問題由開季到現在都未修正到，很需要檢討。後備球員要做得更好，上陣機會少就應該要更珍惜。」