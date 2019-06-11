香港隊　麥柏倫首騷雨戰不敵中華台北

為備戰世界盃外圍賽，香港足球代表隊周二（11日）晚上8時在旺角大球場，與中華台北進行友誼賽。此戰是新主帥麥柏倫首場領軍賽事，港隊今仗派出陣中所有外流球員包括艾力士、茹子楠等上陣。可是，闊別國際賽半年的港隊未能敲響勝鼓，以0比2不敵「寶島」敗陣；而賽前奏起中國國歌時，則有些球迷發出噓聲喝倒彩！



甫開賽香港隊搶攻，艾力士和麥基不斷憑速度優勢竄擾對方防線。港隊第一個較有威脅的射門在10分鐘出現，鞠盈智禁區外遠射，被門將潘文傑接實。中華隊在1分鐘後還擊，朱恩樂接應快攻橫傳近門施射，被葉鴻輝勇救出界。13分鐘，艾力士禁區頂晃過兩名敵衞後「埋門」，潘文傑橫身沒收。27分鐘，羅素解圍失誤，陳瑞杰引球推進，被出迎的「英雄輝」快一步解圍。港隊茹子楠在32分鐘的射門未能轉化成入球，其後更被對手先開紀錄，陳浩瑋34分鐘左路射破葉鴻輝「十指關」，港隊落後0比1。中華隊趁香港失球後未及時回神，在補時2分鐘再下一城，陳浩瑋把握法圖斯解圍失誤施射得手，港隊完半場前落後0比2。



香港隊在易邊後換入黃威加強中場控制力。51分鐘，麥基接應直傳單刀，被守衞力壓之下射門高出。港隊在換人調動後產生不少攻勢，其中包括茹子楠59分鐘的禁區內「窩利抽射」，惟射門乏力未能威脅對手。落後的港隊再換入孫銘謙和陳俊樂，使中前場組合一度由「全華班」組成，他們多次嘗試以小組短傳入滲進攻，惟可能因不適應打法而未能奏效。中華隊李茂在75分鐘兩黃一紅被逐，港隊乘多打一人的優勢奮力反追。其中在77分鐘迎來一個黃金機會，徐宏傑「爆入」禁區傳中，鞠盈智施頂擊中橫楣，未能替香港追近比數。



上半場失2球的香港隊，即使在下半場多次嘗試憑中路猜傳進攻，仍未能撕破對手防線。最終，港隊在2421名觀眾入場支持下，以0比2不敵中華台北。