【有片】球霸送暖　拉莫斯讓射12碼

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西班牙在歐國外大勝瑞典3比0，頭兩個入波都係12碼，隊長沙治奧拉莫係12碼劊子手，首個入波就係佢入嘅，不過第2球拉莫斯竟然讓畀艾華路莫拉達喎，搞到對方一面愕然，完全唔相信佢咁好人。



拉莫斯今季在皇馬一直有12碼主射權，佢身為中堅但係都要做射手，去到國家隊佢一樣係首席12碼射手，今場第2個12碼仲係佢自己博番嚟添！當球證判罰極刑後，神奇一幕出現，拉莫斯竟然送個波畀莫拉達，表示讓出主射權。



拉莫斯對此表示：「前鋒靠入波生存，莫拉達是一名射手，當我入咗第1球，我就要考慮令隊友尋回自己狀態，榮譽共享，最重要係結果，而並非邊個入波。」



莫拉達就話冇諗過自己可以射12碼：「我都冇同佢講過，因為拉莫斯一向都有主射權，佢此舉真係不可思議，我真係好多謝佢。」



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