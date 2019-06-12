金球獎歸邊個？C朗：你哋話呢

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



C朗拿度復出國際賽，即帶領葡萄牙贏得首屆歐洲國家聯賽，連同為祖雲達斯贏得意甲冠軍同意超盃，C朗今季擸咗3個盃，金球獎競逐上又變得有番啲機會，問到佢金球獎誰屬嘅問題，C朗答：「你哋話呢？」



今年金球獎C朗本來機會好微，歐聯8強出局，又攞唔到意甲神射手，各項數據都係佢死敵美斯領先，不過後來巴塞喺歐聯輸畀利物浦，因此最後有人話金球獎係美斯同華基爾雲迪積克之爭。



不過踢完歐國聯之後形勢又變，華基爾雲迪積克嘅荷蘭，喺決賽輸畀C朗拿度嘅葡萄牙，而且C朗喺準決賽對瑞士連中三元，勁到無倫，呢方面令佢加番唔少分。



C朗表示：「我職業生涯大部份時間都保持到，數據唔呃人，今年我捧咗3隻盃，表現唔錯，金球獎誰屬？呢個問題都係留番你哋回答，係大家做評判，唔係我。」



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。