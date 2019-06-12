未夠21歲！麥巴比「解鎖」100球成就！

周三(12號)歐洲國家盃外圍賽H組賽事，上場意外輸畀土耳其嘅世界盃冠軍法國，作客以4比0大炒安度爾，4戰得9分並憑較佳得失球，壓倒土耳其同冰島登上榜首。超級前鋒基利安麥巴比今場1射1傳表現出色，呢個入波更加係佢職業生活第100球。



基利安麥巴比今場11分鐘就先開紀錄，賓耶達、泰奧雲同葛特蘇馬之後各建一功，令法國大勝4比0。基利安麥巴比拎到職業生涯第100球，20歲零173日就「解鎖」呢項成就，相比當今兩大球王美斯同C朗拿度，當年都要到22歲先至入到100球，可見基利安麥巴比更勝一籌。



●取得職業生涯100球時間

基利安麥巴比 -- 20歲零173日

美斯 -- 22歲零97日

C朗拿度 -- 22歲零356日



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