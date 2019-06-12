美斯膺體壇吸金王　A山奧斯爾憑乜排咁前？

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著名財經雜誌《福布斯》公布過去1年全球最高收入運動員排名，阿根廷球王美斯首度榮膺「吸金王」，呢位巴塞隆拿球星以1億2,700萬美金收入，力壓C朗拿度(1億900萬美元)成為體壇No.1，巴西球星尼馬就以1億500萬美元收入排名第3，令足球員包辦晒「吸金王」3甲位置。



呢個收入榜係計算運動員過去1年(2018年6月至2019年5月)，喺人工、獎金以及廣告贊助方面嘅總收入，過去7年4度成為「吸金王」嘅拳王梅韋特，由上年第1名到今年跌出100名以外，實在令人意外，亦造就足球員歷史性包辦前3名位置，墨西哥拳王伊華尼斯排第4位，係足球員以外最高收入運動員。



如果單計運動項目，NBA仍然係呢個榜大贏家，頭100名入面有35個NBA球員，NFL有19人上榜，15個棒球員亦比足球員(12人)多。事實上，上榜嘅足球員亦有唔少爭議，排53位嘅阿歷斯山齊士同57位嘅奧斯爾，過去1年表現受到各界批評，但佢哋搵錢仍然比細威(63位)、李安納(70位)、布雷迪(81位)、帕克奧(92位)等名將多，可見收入同實力係唔成正比。



《福布斯》體壇吸金王Top10

1●美斯(足球)●1億2,700萬美元

2●C朗拿度(足球)●1億900萬美元

3●尼馬(足球)●1億500萬美元

4●伊華尼斯(拳擊)●9,400萬美元

5●費達拿(網球)●9,340萬美元

6●羅素威爾遜(美式足球)●8,950萬美元

7●洛傑斯(美式足球)●8,930萬美元

8●勒邦占士(籃球)●8,900萬美元

9●史堤芬居里(籃球)●7,980萬美元

10●杜蘭特(籃球)●6,540萬美元



其他上榜足球員

44●保羅普巴●3,300萬美元

46●恩尼斯達●3,250萬美元

53●阿歷斯山齊士●3,080萬美元

55●基利安麥巴比●3,060萬美元

57●奧斯爾●3,020萬美元

66●奧斯卡杜斯山度士●2,900萬美元

75●基沙文●2,770萬美元

79●加里夫巴利●2,710萬美元

98●穆罕默德沙拿●2,510萬美元



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